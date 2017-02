Manifestazione "Giustizia per Taranto"

Prossimi appuntamenti: Assemblea pubblica / Riunione organizzativa: giovedì 16 febbraio, ore 19.00, presso Associazione Contro le barriere, Taranto, Via Cugini n. 40; Conferenza stampa: sabato 18 febbraio, ore 10,30, presso Associazione ABFO, Via Lago di Montepulciano n.1.

Buongiorno,

a seguito di un'autoconvocazione pubblica, diversi cittadini si sono confrontati sull'esigenza di far sentire la voce di Taranto, a fronte degli ultimi accadimenti nel processo "Ambiente Svenduto" e, in particolare, dei patteggiamenti preannunciati dal gruppo RIVA.

La probabile destinazione del denaro per operazioni di "ambientalizzazione" dello stabilimento ha fatto nascere in tanti la volontà di tornare in piazza.

Quei fondi dovrebbero essere destinati, a nostro avviso, per la scrittura di una nuova Storia per la nostra provincia, attraverso la chiusura di tutte le fonti inquinanti, le bonifiche da affidare allo stesso personale dell'Ilva, il risarcimento dei danni subiti ed una reale riconversione economica del territorio.

Siamo arrivati a creare una piattaforma e ad organizzare una manifestazione, il 25 febbraio, per le strade della Città, che partirà da Piazza Marconi (con raduno alle ore 9.00) e arriverà in Piazza della Vittoria.

Ve la sottoponiamo, in allegato, sperando possa incontrare anche il Vostro favore per vederci uniti il 25 febbraio.

La manifestazione, così come l'organizzazione, non ha alcuna finalità elettorale essendo un'iniziativa di cittadini indipendenti che vuole esclusivamente dare voce ai gravissimi problemi di questo territorio in un momento critico per il suo futuro.

Se interessati a partecipare, anche al fine di organizzare meglio la manifestazione, Vi saremmo grati se ci deste la Vostra adesione all'lindirizzo email: giustiziapertaranto@gmail.com.



Tutte le notizie e gli aggiornamenti sull'evento sono disponibili alla pagina facebook "GIUSTIZIA PER TARANTO", all'indirizzo: www.facebook.com/giustiziapertaranto/?fref=ts

