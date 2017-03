Wind days: Arpa Puglia non concorda con il sindaco di Taranto

Comunicato stampa di PeaceLink

Durante i wind days (vento dall'area industriale) il sindaco di Taranto nuovamente adotta nel quartiere Tamburi dei provvedimenti relativi al traffico.

Il Comune di Taranto scrive infatti che "nell'occasione l'AMAT adotterà tutte le misure concrete per ridurre le emissioni inquinanti di PM10" e che "la Polizia Locale provvederà alla deviazione del traffico veicolare in entrata dal quartiere Tamburi".

PeaceLink ha scritto all'Arpa Puglia ponendo i seguenti quesiti:

"Si chiede all'Arpa se ritiene che tecnicamente efficaci i provvedimenti del sindaco durante i wind days. Si chiede all'Arpa di rendere edotto il sindaco di Taranto circa la sorgente che determina l'aumento delle polveri sottili (PM10 e PM2,5) durante i wind days".

La risposta dell'Arpa è stata: "In merito al contributo del traffico la scrivente agenzia ribadisce di aver valutato tale contributo in specifici studi, nonché nello stesso Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria relativo al quartiere Tamburi, evidenziando come tale sorgente emissiva non possa essere considerata la causa prevalente di tali fenomeni di inquinamento".