PeaceLink chiede un osservatorio in real time della mortalità e dei ricoveri

Invitiamo il Presidente della Regione Puglia e la Cabina di Regia per la Qualità dell'Aria a segnalare al Sindaco di Taranto che durante i wind days il pericolo non viene dal traffico e che il provvedimento di deviare il traffico è del tutto inappropriato.

Inviamo il link del comunicato di PeaceLink in cui sono contenute le valutazioni dell'Arpa Puglia in risposta a un nostro quesito:

La non idoneità del provvedimento del Sindaco di Taranto la si evince dalla stessa definizione di "wind day" presente sul sito della Regione Puglia, su cui si legge:

"Il Wind Day tradotto «giorno di vento» fa riferimento ad eventi meteorologici nei quali la velocità del vento supera determinati limiti e prende particolari direzioni. In occasione dei Wind Days a Taranto il vento proviene dal settore NORD – OVEST. In queste condizioni il vento soffiando dall’area industriale disperde in alcuni quartieri della città (Tamburi e Paolo VI) inquinanti di origine industriale, in particolare PM10 e il benzo (a)pirene. La dispersione di questi inquinanti può determinare aumento del rischio a carico della salute dei cittadini di Taranto, in particolare per le persone che risiedono a ridosso dell’area industriale".

E' molto chiaro, da quanto è riferito sul sito della Regione Puglia, che il pericolo viene dagli "inquinanti di origine industriale" che la " dispersione di questi inquinanti può determinare aumento del rischio a carico della salute dei cittadini di Taranto".





E' il caso di ricordare che, in base alle norme vigenti, il sindaco, insieme al Consiglio comunale, è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.





Chiediamo al Presidente della Regione e ai consiglieri regionali di attivare a Taranto un osservatorio della mortalità in tempo reale per verificare se durante i wind days si verifica un aumento di mortalità.Chiediamo anche che vi sia una verifica in real time dei ricoveri nell'area interessata, agendo di conseguenza a tutela della salute dei cittadini.





Per PeaceLink

Alessandro Marescotti

Antonia Battaglia

Fulvia Gravame

Luciano Manna