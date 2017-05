Ho sempre votato a sinistra

Ho votato sempre a sinistra, ma vivendo a Taranto ho capito che la politica, anche quella del partito che credevo vicino ai miei valori e ai miei ideali, ha smarrito il suo percorso e il suo obbiettivo. Il diritto alla salute a Taranto è negato, sacrificato sull'altare dell'industria a tutti i costi, sull'altare del PIL. Sono un codice 48, e mi sento solo un numero, abbandonato a se stesso in attesa di essere estratto a sorte per l'estremo sacrificio. Morire per la città che ama, e in cui si è ostinato a vivere.