Che fare per Taranto? Come uscire dall'impasse in cui è la vicenda Ilva

DECRETO “SALVA TARANTO“

Disposizioni urgenti per la determinazione del danno ambientale, l’avvio dellebonifiche e il rilancio economico e occupazionale nel SIN di Taranto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 300, 301, 306,307,308,311,312,313 e parte VI del Dlgs 152/2006 del TU Ambiente;

Vista la direttiva europea 2004/35/CE in materia di responsabilità ambientale chedisciplina i campi di applicazione del danno ambientale;

Visto il comma 8, dell’art. 27, del decreto-legge 83 del 2012, che stabilisce che il Ministrodello sviluppo economico,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, disciplina le modalita’ di individuazione delle situazioni di crisiindustriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione deiProgetti di riconversione e riqualificazione industriale ed impartisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa, prevedendo la priorita’ di accesso agli interventi di propria competenza;

Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 83 del 2012, per ladefinizione e l’attuazione degli

Mar piccolo e mar grande di Taranto Autore: Facebook Fonte: Facebook Chiudi

interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., le cui attivita’ sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che ai sensi dell’art. 27, comma 6, del decreto-legge 83 del 2012, per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione eriqualificazione industriale il Ministero dello sviluppo economico si avvaledell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., le cui attivita’ sono disciplinate mediante apposita convenzione con ilMinistero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 17 giugno 2014 N. 651 che dichiara alcunecategorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e108 del trattatoVisti gli articoli 45 e 49 del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014

EMANA

Il seguente decreto-legge

Art.1 Il presente provvedimento disciplina, in ragione della grave situazione ambientale, sanitaria, sociale, occupazionale e industriale, la procedura per l’applicazione del danno ambientale e l’avvio della messa in sicurezza e

ILVA a Taranto Fonte: Repubblica Chiudi

delle, nonché il rilancio delle attività economiche e occupazionali.

Art.2 Sequestro patrimoni e beni, procedure per danno ambientale e sanitario nell’area di Taranto di tutte le fonti inquinanti.

1. Al fine di garantire con urgenza l’avvio della messa in sicurezza e delle bonifiche a

Taranto e per evitare che il danno ambientale e sanitario comprometta ulteriormente

territorio e salute della popolazione: il ministero dell’Ambiente e della Salute

procedono nel termine perentorio di quarantacinque giorni dall’approvazione del

presente provvedimento di legge, alla determinazione del danno ambientale e sanitario

per tutte le fonti inquinanti nel SIN di Taranto come definito dalla direttiva

2004/35/CE,dall’art.18 legge 349/86 come modificato dal Dlgs 152/2006 parte VI.

2. Conclusa la procedura di definizione del danno ambientale, il ministero dell’Ambiente

trasmette gli atti alla Procura della Repubblica di Taranto entro e non oltre sette

giorni. In caso d’inosservanza da parte del ministero dell’Ambiente e della Salute dei

tempi previsti dal comma precedente, la procura della Repubblica di Taranto nomina

un collegio di periti per la definizione del danno ambientale sanitario per l’applicazione

di quanto disposto nel secondo comma.

Art.3 Conversione economica industriale

1. Per assicurare il rilancio dell’economia e dell’occupazione nel sito di Taranto al fine di avviare un processo di conversione dell’area industriale oggetto di opere di risanamento ambientale è istituita una struttura pubblica denominata “Taranto Libera“ a cui sono assegnati poteri in deroga all’attuale ordinamento legislativo in materia di pianificazione urbanistica, di procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività commerciali ed imprenditoriali. Alla struttura sono assegnate le funzioni per l’uso di fondi europei, statali e regionali relativi alla realizzazione delle bonifiche e al rilancio economico dell’area industriale attraverso la presentazione di un progetto di conversione.

Area portuale di Taranto Chiudi

2. Il governo con apposito decreto, da approvarsi nel termine perentorio di 30 giorni dallapubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di regolamento attuativo,dichiara la città di Taranto e di Statte, al fine di promuovere una politicadi defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono nei seguenti settori chenon siano a carattere insalubre: alta tecnologia, innovazione , di ricerca e sviluppo,nell’efficienza e della produzione energetica da rinnovabili, della biomedica, dellenanotecnologie, del commercio, del turismo, della cultura, dell’artigianato,dell’agricoltura e allevamento, mitilicoltura e pesca, dell’edilizia, delle attività portuali enella mobilità sostenibile e di trasporto. Sono approvate inoltre le misure economichecontenute nell’allegato 1 al presente del decreto.3. La struttura “ Taranto Libera” entro otto mesi approverà un piano per la conversioneindustriale dell’area di Taranto e Statte, e con bando pubblico internazionale indicheràcriteri, termini per la presentazione dei progetti d’impresa. Entro 4 mesi dallascadenza del bando la struttura provvede all’approvazione dei progetti per il rilasciodei pareri urbanistici, edilizi e commerciali nelle procedure semplificate previste dallalegge e autorizza i benefici ammessi ai sensi di quanto previsto nell’allegato 1.Art. 4La struttura Taranto Libera è composta da 19 membri scelti tra persone di comprovataesperienza, autorevolezza e professionalità a livello internazionale da individuarsi trarappresentanti scelti dal governo, regione, comune, di associazioni ambientalisteterritoriali e nazionali,dei lavoratori degli stabilimenti industriali interessati e delleassociazioni di categoria del commercio e dell’artigianato.Art.5Per i lavoratori attualmente dipendenti ex Ilva Spa , il cui lavoro viene dichiarato altamenteusurante, e che hanno esercitato un’attività lavorativa di almeno 22 anni è prevista lapossibilità di esercitare il diritto al prepensionamento. Chi non esercita questo dirittoviene inserito nell’elenco dei lavoratori che avvieranno i progetti di bonifiche attraversoil supporto del Fondo sociale europeo.Art.6 Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degliatti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Presidente del Consiglio dei MinistriMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mareMinistro dello sviluppo economicoMinistro dell’economia e delle finanzeMinistro della Giustizia



ALLEGATO 1 Decreto legge “Salva Taranto “

No tax area

Le politiche di defiscalizzazione, che per semplicità chiameremo No-Tax area, avranno una durata limitata nel tempo da 5 anni ad un massimo di 10.

Angelo Bonelli Autore: Fulvia Gravame Chiudi

Per dare una risposta a possibili obiezioni circa l’applicazione di queste politiche di defiscalizzazione, che potrebbero essere in contrasto con la direttiva europea in materia di aiuti di stato,ricordo che in Europa vi sono stati campi e casi di applicazione simile a quello che oggisi propone di fare per Taranto.La zona franca fiscale deve essere autorizzata dall’Unione europea su proposta del governointeressato e deve avere due limiti: uno temporale e l’altro territoriale.In merito al limite temporale, esso deve essere di solito di 5 anni, per il territoriale puòriguardare una o più aree definite in regione. La domanda deve esser ben preparataalla Commissione europea con un serio piano che parta dalle criticità e nel caso diTaranto esse (le criticità) sono legate al fatto che le zone interessate rappresentano unoscempio contro l’ambiente e un potenziale enorme di PIL in caso di conversioneindustriale. La zona franca fiscale prevede aiuti fiscali per le imprese e tali incentivipotrebbero essere legati come abbiamo scritto per l’avvio della conversione industrialeanche a creazione di siti secondo l’efficienza ed il risparmio energetico,il rispetto dell’ambiente, l’uso di materiali da riciclo e comunque strutture bio edilizie. È importantericordare che in Portogallo, a Medeira, ci fu la creazione di una zona franca ed altre vene furono in Spagna, Irlanda e Francia con le sue 100 zone a fiscalità agevolata.Altri provvedimenti assunti con il presente decreto. l’eliminazione dell’accise per i combustibili per le imprese che insistono o apronopropria attività nel territorio tarantino. Riduzione Bolletta elettrica eliminando l’accise e gli oneri di sistema, arrivando ad unariduzione del 34,05% del costo della bolletta. Contributo per la realizzazione degli impianti produttivi e acquisto di beni strumentalinella misura del 35 % per un un importo max di 400.000 euro Previsione di riduzione Irap e In caso d’assunzione di lavoratori in CIG e mobilità, donne e giovani la possibilità chelo stato intervenga fino al 70% per i primi quattro anni per i contributi. partite IVA agevolate per i liberi professionisti che avviano nuove attività nelle aree inoggetto. Nell’area portuale, un’area “tax free” per il commercio equo solidale, per i prodottilocali di filiera corta e per i prodotti “green”.Fondo temporaneo di sostegno per l’agricoltura e la mitilicolturaIn attesa che le opere di bonifica per il disinquinamento del mare e delle aree agricolecontaminate dalla diossina siano realizzate, andrà doverosamente data una risposta aiquasi 1.000 agricoltori, allevatori e mitilicoltori che hanno subito dannidall’inquinamento. Va ricordato che nel 2008 migliaia di capi di bestiame sono statiabbattuti perché contaminati dalla diossina e decine di tonnellate di cozze distrutteperché inquinate da Pcb. Dai fondi sequestrati dal tribunale di Milano alla famigliaRiva, 1,8 miliardi di euro, sarà utilizzata una somma per la costituzione di unapposito fondo nella misura una tantum di 10 milioni di euro complessivi. Il fondo halo scopo non solo di risarcire le attività per il danno subito ma anche per sostenere gliinvestimenti necessari per la ripresa delle loro attività economiche.Riqualificazione, trasformazione e rigenerazione urbana e ambientale a partire daisuoli contaminati.Proviamo in questa sede a indicare una visione strategica per la città di Taranto. Comeaccaduto per altre città in Europa la rinascita di Taranto può svilupparsi su cinqueassi principali: la realizzazione delle infrastrutture e della mobilità necessaria a sostenere latrasformazione economica-industriale e il risanamento ambientale legato allebonifiche; l’investimento nell’innovazione tecnologica , nella conoscenza, nella ricerca , nelleuniversità, nel commercio e nella facilitazione amministrativa per la collocazione dinuove imprese; la rigenerazione urbanistica della città e il restauro della “Città Vecchia”; Investimenti: nella cultura, con la realizzazione di una struttura museale e nelturismo. La realizzazione di questi obiettivi consentiranno di costruire una nuovaimmagine per Taranto conosciuta ormai in Italia solo perché città gravementeinquinata; Potenziamento delle strutture sanitarie presenti costruzione di un polo sanitariod’eccellenza internazionale anche a carattere universitario;Infrastrutture da realizzareL’ambito su cui il piano strategico per la conversione economica-industriale di Taranto deveprevedere la realizzazione di queste infrastrutture. Potenziamento del porto a commerciale e passeggeri per consentire l’attracco di navida crociera. Realizzazione di un Hub per le merci. Oggi il porto è ad esclusivo serviziodell’Ilva e dell’Eni e in minima parte per le merci. Potenziamento ferroviario per il trasporto merci e passeggeri con linee a maggiorevelocità verso Bari-Roma e Brindisi. Realizzazione di una linea ad alta velocità nellatratta Roma-Taranto (attualmente il tempo di percorrenza della Roma-Taranto è di 5he 30 ’’ con un solo treno al giorno mentre ve ne sono due con tempo di percorrenza di6h e 30’’ District Park. Ovvero interventi nelle aree retroportuali Autorizzare l’aeroporto di Grottaglie come aeroporto per voli civili a servizio dell’ areaionica. Adeguamento delle strade statali di collegamento Taranto Brindisi e Taranto Bari. Realizzazione metro leggera di superficie Talsano-Statte sul modello di Bilbao. Realizzazione città dello sport con stadio e attività per sport olimpici. Sistemazione impianti depurazione in particolare il depuratore Gennarini. Idrovie di collegamento San Vito/Lama/Talsano con viale Virgilio. Realizzazione vie ciclabili.La bonifica dei suoli contaminati è una priorità prevista dalla legge richiesta conforza dalla popolazione.Con la trasformazione urbanistica dei suoli contaminati, a bonifica ultimata, nell’areapotranno trovare accoglienza imprese italiane ed estere che investiranno collocando leproprie aziende nelle aree dimesse. Imprese che, in particolare siano indirizzate nelsettore della produzione delle nuove tecnologie, della ricerca, delle nanotecnologie,della biomedica, della produzione di beni e servizi. Le aree, oggetto dell’interventohanno un’estensione di 1.500 ettari. In queste aree potrebbe essere prevista lasede della Città della Scienza ovvero il polo nazionale tecnologico, produttivo,scientifico, di ricerca e universitario del Mediterraneo. Un luogo dove produzione,ricerca e innovazione lavorano insieme. Sempre all’interno delle strutture industrialiche saranno dismesse, come accaduto nella Ruhr, potrebbe essere realizzato unintervento di nuova architettura: un polo museale di arte moderna e contemporaneacollegato al Borgo, con il museo antico di palazzo Massimo.Interventi di bonifica e di rigenerazione urbana e ambientaleLe aree contaminate dovranno essere messe in sicurezza e bonificate. Le somme sequestrateai Riva nell’ambito del processo per frode fiscale ancora non utilizzate vannoindirizzate all’applicazione del principio chi inquina paga, avviando le bonifiche dellefalde superficiali, dei terreni e dei fondali marini. Le opere di rigenerazione urbanasaranno fondamentali per costruire un nuovo e più bel volto a quartieri che oggivivono un distacco profondo dalla città a causa dell’inquinamento e della marginalitàsociale come i quartieri Tamburi e Paolo VI. Gli interventi di rigenerazione urbanadovranno prevedere il recupero delle aree abbandonate attraverso nuove realizzazioniche sappiano anche meravigliare e affascinare dal punto di vista architettonico.Recupero Aree Militari e liberare Mar Piccolo dalle navi da guerra.Il piano dovrà concentrarsi sul recupero alla fruibilità della città delle are del demaniomilitare e la liberazione definitiva dal mar Piccolo dalle navi militari. L’affaccio sullungomare del mar Piccolo dovrà essere riunificato, recuperando la continuità con learee demaniali militari per realizzare un misto d’interventi che potrebbe avere comeesempi quelli realizzati a Barcellona con il waterfronte a Londra con i docks. Perraggiungere l’obiettivo precedente, sarà necessario realizzare la demolizione del murodi “ Berlino “ di Taranto che divide l’area militare con la città, questo per consentire lapubblica fruibilità degli spazi verdi e degli immobili oggi in uso al ministero dellaDifesa.Città Vecchia : il recuperoUn’attenzione particolare va data al recupero della Città Vecchia un luogo dove è possibileammirare la sovrapposizione dei periodi storici greco, romano, bizantino. Il centrostorico di Taranto è stupendo, ma si trova in una situazione di forte degrado eabbandono; alcune parti non sono accessibili perché i palazzi sono pericolanti e i crollipurtroppo sono, ultimamente, molto frequenti. È urgente un piano per recuperare eriportare in vita la Città Vecchia attraverso varie attività quali, botteghe, ristorazione,artigiani, culturali, ricettività turistica, commercio. Da una stima fatta l’avvio dei lavoricomplessivi di restauro per la Città Vecchia potrebbe generare un fatturato di quasi1,5 miliardi d’euro. Una grande opera che potrebbe dare lavoro a migliaia dimaestranze edili. Il restauro di Città Vecchia, considerata la bellezza del luogo e il suovalore storico-culturale, riattiverebbe con grande forza il turismo.Sempre a Taranto Vecchia andrebbe costruito il mercato delle botteghe enogastronomichedove gustare le tipicità locali e fare spesa di prodotti tipici. Una sortadi “Eataranto”sull’esempio del mercato di San Miguel di Madrid o in grande diEatitaly.STRUTTURE E RISORSEInterventi europei1) Fondo europeo per le aree dimesse e in crisi industriale.2) Fondo sociale europeo per avviare alla formazione degli ex operai Ilva e non soloper l’attività di bonifiche ma anche per le nuove attività produttive previste.3) Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Questo fondo è molto importante perchésostiene investimenti di nuove attività produttive anche per la riconversione di zoneindustriali in declino promuovendo anche investimenti per infrastrutture.4)Il programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale EaSi.5)Risorse obbligatorie da parte dei privati che hanno l’obbligo di Bonifica – ad esempioILVA spa6)Partecipazione ai fondi per i progetti europei Smart Cities che per i prossimi 7anni avranno un valore complessivo in Europa di 30 miliardi d’euro di cui 1,5 miliardidestinati all’Italia. Con Smart Cityl’Europa sostiene i progetti legati all’innovazionetecnologica e alla sostenibilità ambientale. A Taranto potrebbero essere finanziati moltiprogetti di trasformazione ad alto contenuto d’innovazione tecnologica.7) Fondo Horizon che sostiene la ricerca e l’innovazioneInterventi statali:1) Contributo dalla durata di 5 anni di prelievo sui redditi al di sopra dei 250 mila insu pari a 1%. Gettito previsto annuo pari a 250 milioni di euro (durata prelievo 5anni);2) Storno della cifra, relativa all’acquisto di 8 caccia F35 al finanziamento del progettoin oggetto pari a 1 miliardo di euro3) Contributo di 1 centesimo di euro sull’accisa di benzina e diesel per il progettoTaranto incasso annuo previsto annuo pari a 350 milioni di euro (durata prelievo 5anni);4) Fondi statali per risanamento e bonifiche da integrare a quelli già stanziati;5) Ricollocazione delle risorse regionali previste per il District Parkper la realizzazionedello stesso.6) Previsione di prepensionamenti facoltativi, per i lavoratori ex Ilva, per chi haalmeno 22 anni di lavoro (il lavoro esercitato in Ilva era, ed è, altamente usurante). Chi non esercita l’opzione viene inserito nel FSE per avviare i lavori di bonificasociale, occupazionale e industriale, la procedura per l’applicazione del dannoambientale e l’avvio della messa in sicurezza e delle bonifiche nel SIN di Taranto,nonché il rilancio delle attività economiche e occupazionali.

Angelo Bonelli: Le nostre proposte per la riconversione per Taranto