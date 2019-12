Offensiva della tenerezza

La classe operaia - alleata con cittadini, ecologisti e pacifisti - potrebbe bloccare il riarmo

I nove miliardi per salvare Taranto sono stati appena dirottati sull'acquisto dei nuovi F-35. Ma le campagne di riconversione delle spese militari in spese di pace non hanno mai incluso l’ILVA nelle proposte di riconversione.

5 dicembre 2019 - Alessandro Marescotti