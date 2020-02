A Taranto la roulette russa continua

Ecco come Giuseppe Giusto spiega il senso del video:

"A Taranto la speranza di vita è affidata alla fatalità delle statistiche.

La Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo il 24 gennaio 2019 ha condannato l'Italia per violazione dei diritti fondamentali non avendo tutelato la salute e la vita dei cittadini di Taranto dagli agenti inquinanti prodotti dagli stabilimenti ex-ILVA.

La sentenza è rimasta disattesa, ignorata, e la dignità dei tarantini ulteriormente calpestata.

La legge non è uguale per tutti.

La politica intera si è schierata a salvaguardia della produzione tralasciando

il rischio NON ACCETTABILE per la salute umana.

L'acciaio prodotto a Taranto è composto da ferro, carbonio e sangue.

La roulette russa continua.

Ringrazio gli attori Enzo e Giorgia che si sono prestati, il giovane Luca,

Gianni per l'accoglienza e per il prezioso Fabio,

Bruno Biagi, per esserci sempre."

