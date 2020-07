Un anno fa nell'ILVA la tragica morte del gruista Cosimo Massaro

Il logo del Comitato Cittadino a Taranto Chiudi

Ora più che mai sentiamo urgente l'impegno di porre termine all'inutile strage.

ILRICORDA COSIMO MASSAROUNA VITA CHE ATTENDE ANCORA GIUSTIZIAPER NON DIMENTICAREIl 10 luglio 2019 una tromba d'aria a 110 Km/h si abbatteva a Taranto sulle grandi gru del 4º sporgente dell’ILVA. Rimase intrappolato Cosimo Massaro, gruista di grande esperienza, nonostante avesse solo quarant'anni. I sistemi che avrebbero dovuto porlo in salvo non funzionarono.La gru Dm5, bloccata sui binari, finì in mare e Cosimo Massaro rimase per tre giorni, a sette metri di profondità. Fu ritrovato privo di vita.Cosimo Massaro è morto nell'ILVA sulla stessa identica gru in cui era morto il suo collega Francesco Zaccaria, in un incidente molto simile anni prima.La magistratura è intervenuta con otto avvisi di garanzia.L’ipotesi di reato di omicidio colposo.I familiari hanno deciso di commemorare il giovane Cosimo Massaro con una preghiera in suo suffragio venerdì 10 luglio alle ore 9.30, presso il Molo Sant’Eligio.





Il Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto



Comitato fondato dalle seguenti associazioni



Associazione PeaceLink (rappresentata da Alessandro Marescotti)

Comitato Quartiere Tamburi (rappresentato da Giuseppe Roberto)

Donne e Futuro per Taranto Libera (rappresentata da Lina Ambrogi Melle)

Genitori Tarantini (rappresentati da Cinzia Zaninelli)

LiberiAmo Taranto (rappresentata da Maria Arpino)

Lovely Taranto (rappresentata da Antonella Coronese)



Hanno aderito al Comitato, oltre a vari cittadini, le seguenti associazioni

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - sede provinciale di Taranto

Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto

Art.32 Diritto alla Salute

Comitato Cittadino Isola Pulita

Hermes Academy

Turismo 2000 Taranto