"A Taranto gli intellettuali erano umanisti e non capivano la tecnologia della fabbrica"

Se la realtà è una beffa allora è anche una notizia

Non tutte le sconfitte sono sconfitte. Basta raccontare la beffa che si nasconde dietro la realtà per farne una notizia che si ritorce contro l'autore della beffa. La realtà è tollerabile fino a che non oltrepassa il senso del limite e della decenza

13 agosto 2020 - Alessandro Marescotti