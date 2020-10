Sandro ci mancherai

I decreti salva-ILVA passano così da 12 a 14

Il Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto scrive in un comunicato: "Eravamo ansiosi di vedere che lei cambiasse la situazione. E invece no. Lei continua, come i suoi predecessori, nel solco dei decreti salva-ILVA".

2 ottobre 2020 - Redazione PeaceLink