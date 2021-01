Taranto: un’altra giovane vita spezzata. Aveva solo 5 anni

Vincenzo:

Taranto, un altro bambino assassinato dall' inquinamento. Il killer d'acciaio continua a mietere vittime..., impunemente...

Anna Francesca:

Orribile

Cosima:

Stroncata dal covid????

Maria R.

Pensiero brutto:

Ma voi italiani che state subendo ciò che noi a Taranto subiamo da decenni... non vi sentite un po’ una schifezza quando sentite le notizie tremende che arrivano da questa città martoriata?? Oggi una piccola di 5 anni è volata in cielo

Sempre a causa del Mostro che sovrasta la nostra città: taranto !

Una città che in tutti i modi e nonostante il Virus sta cercando di rinascere.Quando sentite che la “ salute prima di tutto” certo non vi viene da pensare ad una città dove la Salute non è tutelata!!!! Dove i bimbi muoiono, le donne non possono figliare e di morti di tumore ne abbiamo ogni giorno!! No questa città che a morsi e graffi cerca di rinascere, non è in territorio italiano. Noi siamo “ fuori dal territorio”, certo! Tranne quando dovete venire qui in vacanza

E per fortuna che venite....

scusate lo sfogo

Ma oggi un’altra bambina “non italiana” è venuta a mancare!!!

La Salute prima di Tutto

Ma non a Taranto !!

Taranto grida e le istituzioni nazionali non ascoltano

Taranto è tanto tanto tanto altro. Storia, cultura, fascino, bellezza .....

Dalla pagina di Genitori tarantini ETS

Ogni volta che arrivano queste notizie, le campane delle chiese di Taranto, dovrebbero suonare a morte.Un'altra piccola vittima, a distanza di solo qualche settimana dal decesso di Vincenzino. Vedremo un'altra bara bianca entrare in città, dal suo viaggio della speranza, con le spoglie di una bimba che voleva solo vivere. Una bimba di cinque anni, si chiamava Federica.Siamo vicini alla famiglia della piccola, per quanto può servire.

MA I TARANTINI NON SONO SOLI!

Proprio oggi Mietta nota cantante e attrice tarantina, ha mandato un video appello a firmare la lettera che l'ETS Genitori tarantini invia ogni sabato al Presidente del Consiglio, Conte senza ottenere risposta.

Molte volte negli ultimi anni gli artisti si sono mobilitati per chiedere che la salute di chi vive a Taranto sia tutelata; l'ultima iniziativa è stata ripresa anche dalla Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo di Giacomo Rizzo.

Nel 2020 il regista Giuseppe Giusto ha preparato questo spot per la fiaccolata che si è tenuta il 26 febbraio e si chiedeva

"E' giusto vivere così?"

MA I TARANTINI POSSONO FARE QUALCOSA?

Firmare l'appello al pres. Conte, seguire il processo "Ambiente svenduto", continuare a documentare l'inquinamento e a studiare i documenti, verificare cosa fanno i decisori, occuparsi della Casa comune assumendo comportamenti responsabili in tutti i settori, dal Covid-19 alla raccolta differenziata.