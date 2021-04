Aiutateci ad andare a Roma!

Il "Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto" chiede il vostro aiuto. Partecipa oppure contribuisci alle spese

Bambini al quartiere Tamburi Fonte: Comitato Donne per Taranto Chiudi

per l'organizzazione del viaggio evento a Roma anche con un piccolo versamento. La raccolta fondi servirà per il noleggio degli autobus che arriveranno a Roma il 12 e il 13. È il momento di dire basta e di allargare la nostra battaglia, ecco perché abbiamo bisogno della vostra partecipazione e del vostro aiuto.

Il 13 maggio il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso presentato da ArcelorMittal contro l'ordinanza sindacale di fermo degli impianti a caldo dell'acciaieria.

Questa volta i tarantini non resteranno inermi in attesa. Fin dai giorni precedenti, se le misure anticovid lo permetteranno, attenderemo pacificamente il verdetto, alternandoci, come in una staffetta, nelle vicinanze della sede del Consiglio di Stato. Se il viaggio a Roma non dovesse essere effettuato causa Covid, la somma raccolta verrà devoluta al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata.

#ibambiniditarantoviglionovivere

Riassumiamo di seguito le tre modalità attivate per contribuire all'organizzazione dell'evento: "Basta così! Si va a Roma."



PayPal: https://paypal.me/pools/c/8y3ZvOW3t1

GoFundMe https://gofund.me/9cfbce73

Bonifico Bancario IBAN IT34O0326815800052844032180 CAUSALE "Erogazione liberale per evento Basta così! Si va a Roma".