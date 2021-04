Video su Taranto, l'ambiente e la salute

Il Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto ha creato un canale su Youtube. Vi riportiamo il link per accedervi

Per documentare le proprie attività, il Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto ha creato un canale su Youtube. Vi riportiamo il link per accedervi

Canale video del Comitato cittadino per la Salute e l'Ambiente a Taranto

Il canale è curato da Max Perrini.